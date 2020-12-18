Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы к восстановлению наших городов и сел были привлечены компании из дружественных стран

БАКУ /Trend/ - Сейчас после окончания войны нами проводится оценка нанесенного ущерба. В ближайшее время начнутся восстановительные работы. Они практически уже начались. Но прежде мы с участием международных экспертов будем оценивать нанесенный ущерб и жилому фонду, и историческим, культурным памятникам, и экологии и т.д.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

«Параллельно с этим начались уже процессы по инфраструктурным проектам. Первые контракты уже заключены по дорожному строительству, контракты, связанные с другой инфраструктурой. И в одном из своих заявлений я сказал, что мы привлекаем и будем привлекать страны, дружественные Азербайджану. Первый контракт заключен с турецкой компанией, а второй контракт планируется заключить с компанией из Италии. Я хотел бы воспользоваться возможностью обратиться к главам государств стран, с которыми Азербайджан поддерживает дружественные отношения, чтобы их компании тоже активно участвовали в этих проектах как подрядчики. Финансировать восстановительные работы мы будем сами за свои средства. Но мы хотим, чтобы к восстановлению наших городов и сел были привлечены компании из дружественных стран, и с тем, чтобы и они могли осуществлять эти проекты, и с тем, чтобы продемонстрировать солидарность, потому что мы, безусловно, восстановим все города, мы возродим Карабах и сделаем его одним из самых развитых регионов мира», - отметил глава государства.