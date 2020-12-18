Ряд военнослужащих ВС Азербайджана награжден медалью "Храбрый воин" - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении военнослужащих вооруженных сил Азербайджана медалью "Храбрый воин".
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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