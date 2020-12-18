Группа военнослужащих Азербайджана награждена медалью "За отличие в бою" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 декабря подписал распоряжение о награждении медалью "За отличие в бою" военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

В соответствии с распоряжением, группа военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана награждена медалью "За отличие в бою" за проявленную храбрость и самоотверженность, выполняя боевые задания во время освобождения от оккупации земель Азербайджана, а также за демонстрацию инициативных и решительных действий.

Со списком награжденных военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.