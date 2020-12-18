Джейхун Байрамов встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике соседства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Бельгию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили партнерство между Азербайджаном и Европейским Союзом, а также вопросы торговли, энергетики, транспорта, инвестиций и разработки нового соглашения, которое будет составлять правовую основу отношений.

Говоря о текущей ситуации в регионе, министр Джейхун Байрамов передал подробную информацию о 44-дневной Отечественной войне, выполнении резолюций Совета Безопасности ООН с нашей стороны, а также военных преступлениях, совершенных за этот период Арменией, и нападениях на мирных жителей. Министр, проинформировав противоположную сторону о совместном заявлении от 10 ноября и его реализации, рассказал о новых рамках безопасности и перспективах сотрудничества в регионе после прекращения боевых действий.

Комиссар Оливер Вархели отметил желание ЕС помочь людям, пострадавшим от военных действий в регионе. Была подчеркнута важность оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся в координации с азербайджанской стороной.

Стороны также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Редактор: Наталья Кочнева)