БАКУ /Trend/ - В Азербайджане упраздняется закон "Об условной финансовой единице", сообщает в субботу Trend.

Вопрос об этом включен в повестку заседания Милли Меджлиса, которое будет проведено 22 декабря.

Этот закон регулирует правила расчета в Азербайджане зарплат, госпошлин, единовременных пошлин, штрафов, финансовых санкций и других выплат, рассчитываемых на основании минимальной суммы ежемесячной заработной платы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)