Журнал "Time" включил в топ-100 фотографию, снятую во время ракетного обстрела Барды

БАКУ /Trend/ - Американский журнал "Time" опубликовал 100 фотографий 2020 года, сообщает в субботу Trend .

В журнале опубликовано и фото, которое было снято в Барде в результате атаки армянских вооруженных сил на мирных граждан во время Отечественной войны.

"На фотографии сестра целует руку брата Фуада Исмайлова, погибшего в результате ракетного обстрела армянских вооруженных сил города Барда 28 октября", - говорится в публикации.

Другие фотографии можно посмотреть на: https://time.com/5921202/top-100-photos-2020/

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)