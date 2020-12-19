Журнал "Time" включил в топ-100 фотографию, снятую во время ракетного обстрела Барды
БАКУ /Trend/ - Американский журнал "Time" опубликовал 100 фотографий 2020 года, сообщает в субботу Trend .
В журнале опубликовано и фото, которое было снято в Барде в результате атаки армянских вооруженных сил на мирных граждан во время Отечественной войны.
"На фотографии сестра целует руку брата Фуада Исмайлова, погибшего в результате ракетного обстрела армянских вооруженных сил города Барда 28 октября", - говорится в публикации.
Другие фотографии можно посмотреть на: https://time.com/5921202/top-100-photos-2020/
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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