В своем выступлении Президент Азербайджана направил месседж странам, желающим покровительствовать Армении - эксперт

БАКУ /Trend/ - В своем выступлении Президент Азербайджана направил месседж странам, желающим покровительствовать Армении.

Об этом сказал Trend завотделом политики Института кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории Эльнур Келбизаде.

"На заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции Президент Азербайджана Ильхам Алиев особо подчеркнул, что лица, руководившие Арменией, в течение 28 лет с момента создания Минской группы ОБСЕ в 1992 году обманывали международное сообщество и посредников. Можно сказать, что это в том числе месседж тем государствам, которые все еще хотят покровительствовать Армении", - сказал он.

По его словам, в отличие от Армении, Азербайджан демонстрирует, что слово азербайджанского государства так же верно, как и подпись на официальных документах.

Келбизаде отметил, одним из важных моментов в речи главы государства также является то, как азербайджанское государство видит развитие освобожденных территорий в будущем.

Он добавил, что Азербайджан намерен превратить освобожденный от армянской оккупации регион страны из тренировочной базы террористических организаций в место мира и сотрудничества.

"Важно вовлечь дружественные Азербайджану страны, в том числе Турцию, в процесс строительства и восстановления в регионе, чтобы там не было ни одного источника опасности в будущем. В связи с этим Азербайджан призывает компании дружественных стран принять активное участие в процессе восстановления региона в качестве подрядчиков. Это показывает, что дружба с Азербайджаном - это развитие и экономические дивиденды, а вражда означает остаться вне региональных проектов. Только при таком подходе можно устранить угрозы и вызовы в регионе", - сказал Келбизаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева)