Мы призываем Палату представителей парламента Нидерландов отказаться от своей односторонней позиции - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выступило с заявлением относительно необъективных резолюций, принятых парламентом Королевства Нидерландов.

Как передает Trend со ссылкой на МИД страны, в заявлении говорится:

"В последнее время мы наблюдаем, что парламент Королевства Нидерландов принял против Азербайджана резолюции, которые не отражают правду и являются совершенно необъективными.

Так, 11 резолюций, принятых Палатой представителей парламента Нидерландов с 7-го октября по ситуации в регионе, будучи односторонними, отражают необоснованные и предвзятые претензии, открыто выражая антиазербайджанскую и антитурецкую позицию. Принятая 17 декабря резолюция «Об оказании гуманитарной помощи Нагорному Карабаху» вновь искажает правду, отражая необоснованные обвинения в адрес Азербайджана и Турции.

Мы решительно отвергаем эти резолюции парламента Нидерландов и призываем Палату представителей отказаться от своей односторонней позиции и действовать в соответствии с нормами и принципами международного права.

Нидерланды, как и другие европейские страны с предвзятыми парламентами, вместо разжигания враждебности могут способствовать миру, стабильности и процветанию в регионе, поддерживая новые рамки безопасности и сотрудничества в регионе совместным заявлением, опубликованным 10 ноября".