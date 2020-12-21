Голландские друзья Азербайджана (ФОТО)

Корреспондент АМИ Trend встретился с учредителями сообщества "ДюфоА" в Нидерландах (Голландские друзья Азербайджана) Марион Ван Дер Фехт и Лейлой Бабаевой.

- Расскажите, пожалуйста, о себе.

Марион: С раннего детства в моем сердце живет любовь к культуре народов Кавказа. Интерес к языкам, истории и искусству других стран передался мне от моего дедушки. Слушая его рассказы и волнующую кавказскую музыку, я всегда старалась представить себе населяющих эти страны чудесных людей. Первым представителем из Закавказья, с кем я познакомилась, была Лейла. Мы разговорились, и я рассказала ей о своей мечте посетить Азербайджан. Так получилось, что в этом же году (2008), нам выпала честь быть приглашёнными на конференцию "Роль женщины в международном диалоге". Не удивительно, что во время моего первого же визита в Азербайджан я просто влюбилась в эту удивительную страну, в этот тёплый народ с его чистой душой, богатой культурой и щедрым гостеприимством.

Лейла: Родилась и выросла я в Грузии. Окончила ЛГУ, по профессии я журналист. Живу и работаю в Голландии более 20-ти лет. Муж, трое детей и, как положено (к счастью), куча родственников и друзей. Я познакомилась с Марион и после нашей первой поездки в Азербайджан всё изменилось. Марион вернулась полная впечатлений, убежденная в том, что необходимо рассказать голландцам об Азербайджане. Тогда мы решили создать сообщество "Голландские друзья Азербайджана", где можно не только рассказать, но и показать богатую культуру и традиции всем, кто хочет узнать об этой удивительной стране. Так началась наша деятельность. К концу года в нашем сообществе состояли 120 голландцев и членами совета директоров были такие личности, как спикер парламента - Drs. P.R.H.M. van der Linden, бывший министр иностранных дел Dhr. B.R. Bot, генерал-майор D.G.J. Fabius и т.д.

- Какие шаги вы предприняли во время Отечественной войны и сейчас, когда Азербайджану нужна поддержка Запада?

Марион: Я как мать двоих детей не могу не грустить о том, сколько молодых людей погибло в этой войне. Но также я понимаю, что Азербайджан почти 30 лет пытался дипломатически урегулировать этот вопрос, и, к сожалению, эта война была неизбежна. Мои поздравления азербайджанскому народу с победой и соболезнования семьям погибших. Наш вклад — это книга под названием "Хары и БюльБюль", над которой мы работаем в данный момент, и которая в доступной и лёгкой форме расскажет о природе, культуре, традициях и народе Азербайджана, и, конечно, об историческом городе наших героев - городе Шуша.

Лейла: Так же, как и у Марион, душа болит за погибших солдат, как мать я не пожелала бы ни одной матери, какой бы национальности она ни была, терять своих детей на войне. Но это была освободительная война и она была неизбежна. Мои поздравления всему азербайджанскому народу с победой и соболезнования семьям шехидов. В память обо всех шехидах мы назвали сильный, стойкий, красивый ЦВЕТОК именем КАРАБАХ и надеемся, что этот цветок будет расти во всём Азербайджане. Каждый раз когда мы будем смотреть на него, будем видеть наших шехидов и склоним головы. Это наш вклад!

- Расскажите об участии вашего Общества в значимых проектах.

Марион: Давайте просто вкратце перечислю: передача в дар библиотеке Дворца Мира в Гааге книг с миллионами подписей для привлечения внимания мировой общественности к событиям в Ходжалы; передача в дар парку Дворца мира знаменитых азербайджанских растений; проведение в городах Голландии следующих мероприятий: 26 концертов азербайджанских певцов и музыкантов; выставки азербайджанских художников; 12 встреч с деятелями культуры Азербайджана; участие Азербайджана в знаменитом на весь мир фестивале цветов, где более трех миллионов зрителей могли насладиться цветочной композицией в виде продуктов Jale (кстати, спасибо им ещё раз за спонсорство); также это участие Азербайджана в фестивале вин; проведение в городе Лиссе встречи мэров городов Азербайджана (11 мэров) и Голландии (4 мэра и представитель министерства). Мы способствовали созданию фильма "Привет из Баку" (Groetjes uit Bakoe), который показывали на всех каналах Голландии и Бельгии; издали книгу под названием «Привет из Баку», первая книга была презентована мэру города Харлем. Также это передача на местном ТВ-канале с участием Эл и Ники, победителей Евровидения 2012 года. Работаем над созданием книги "Хары Бюльбюль".

Лейла: Я хочу чуть обобщить: в 2010 году впервые за 63-летнюю историю проведения парада в процессии принимала участие другая страна, и ею стал Азербайджан. Благодаря министерству культуры необычная, эффектно оформленная цветочная платформа в виде Девичьей башни, из которой звучала динамичная музыка наших композиторов (которую весело подхватили зрители и танцевали под неё), привлекла особое внимание так же благодаря нашим девушкам одетым в национальные костюмы. Темой 2013 года стала "Bon Appetit". Благодаря спонсорству Jale, зрители могли продегустировать продукцию Jale и были приятно удивлены.

Также наша организация взяла на себя спонсорство и представила фильмы наших документалистов в кинофестивале IDFA.

- Чувствуете ли вы поддержку в проектах азербайджанцев в самой Голландии? Комитета диаспоры или определенных структур?

Марион: Абсолютно! Особенно молодёжь очень часто спрашивает, чем помочь. Я легко вхожу в контакт с азербайджанцами, мне нравится с ними общаться. Но хочу отметить один момент - всю информацию в социальных сетях многие здесь помещают на азербайджанском. Я часто говорю им, если хотите что-то донести до голландцев или поделиться с нами своими проблемами, идеями, пишите на голландском, ведь у вас у всех хороший голландский.

Что касается комитета диаспоры, то всеми контактами с комитетом и другими инстанциями (а также финансированием) у нас занимается Лейла.

Лейла: Всё правильно, мы с Марион "распределили" работу. С голландскими инстанциями работает Марион, а я - со всеми в Азербайджане. К счастью, у нас на самом деле хорошие отношения со всеми членами диаспор в Голландии. Мы часто предлагаем делать совместные проекты. Не всегда получается, но мы не сдаёмся. Касательно комитета диаспоры, честно говоря, мы никогда не обращались к ним по части финансов, почти все наши проекты мы финансируем сами. Когда я услышала, что в комитете по работе с диаспорой новый состав, мне стало интересно познакомиться с новыми людьми. К счастью, оказалось, что новые члены комитета очень отзывчивы и корректны; пообщавшись с главой комитета диаспоры г-ном Фуадом Мурадовым и с Хаялой ханум, была приятно удивлена, когда она позвонила и спросила нужна ли помощь с книгой "Хары БюльБюль", ведь я им даже не посылала наш проект.

- У вас есть в планах посетить Азербайджан после пандемии?

Марион: Конечно! Наша организация активно работает более 12 лет, мы с любовью и гордостью представляем Азербайджан. У нас есть ещё пара проектов/подарков азербайджанскому народу.

Лейла: Я часто ездила в Азербайджан по работе (как вы догадались, цветочный бизнес, мы помогали в работе с дизайнерами в оформлении парка цветов в Баку к 10 мая), но нам нравится, когда поездка приносит свои плоды. Например, во время конференции "Роль женщины в международном диалоге" мы познакомились с интересными личностями и с некоторыми до сих пор общаемся и проводим совместные проекты. Так что надеемся, что следующая наша поездка будет в прекрасный город Шуша, ведь Марион ещё не видела этот прекрасный край.