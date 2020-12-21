Продолжаются работы по улучшению обеспечения азербайджанских войск - минобороны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются мероприятия по дальнейшему улучшению обеспечения азербайджанских войск, дислоцированных на освобожденных территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в районы дислокации наших подразделений прокладываются новые дороги, на позициях в горных местностях организуются боевое дежурство и служба войск.

(Текст: Турал Гараджаев)