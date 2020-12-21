Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает в понедельник Trend, в письме главы государства говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Мой дорогой Брат,

Глубоко опечален известием о тяжелой утрате, постигшей Вашу семью, – кончине сына Вашего старшего брата Ахмета Эрдогана.

Разделяя Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, желаю Вам и всем членам Вашей семьи терпения, выражаю глубокие соболезнования.

Аллах ряхмят элясин!"