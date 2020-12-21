Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об утверждении "Образцового устава публичных юридических лиц"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджана "Об утверждении Образцового устава юридических лиц публичного права, созданных Президентом Азербайджана" № 173 от шестого июля 2018 года".

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