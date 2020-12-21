Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Министры обменялись мнениями по вопросам, вытекающим из совместного заявления от 10 ноября, а также по повестке двустороннего сотрудничества.

Стороны также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)