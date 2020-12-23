Победа во Второй Карабахской войне - большой успех Президента Ильхама Алиева - Рене Ван дер Линден

Политика 23 декабря 2020 08:18 (UTC+04:00)
Победа во Второй Карабахской войне - большой успех Президента Ильхама Алиева - Рене Ван дер Линден

БАКУ/Trend/ - Победа во Второй Карабахской войне - это действительно большой успех Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сказал Trend бывший председатель Сената Королевства Нидерландов, экс-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы, председатель группы дружбы Нидерланды-Азербайджан Рене Ван дер Линден.

Рене Ван дер Линден подчеркнул, что восстановление суверенитета территорий Азербайджана, оккупированных Арменией, и обеспечение возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои родные дома, было одним из приоритетов Президента Ильхама Алиева.

По его словам, освобождение земель, которые почти 30 лет находились под оккупацией, даст толчок развитию всего Южного Кавказа.

«Азербайджан стремительно развивался в течение последних трёх десятилетий. Президент Ильхам Алиев всегда уделял большое внимание инвестициям в инфраструктуру, логистику и образование страны. Теперь Нагорный Карабах также будет процветать, что даст толчок развитию всего региона», - отметил Рене Ван дер Линден.

Он выразил надежду, что мир на Южном Кавказе обеспечит еще большее развитие региона, межгосударственные отношения в котором будут более стабильными: «Азербайджан будет и дальше способствовать межкультурному и межрелигиозному диалогу».

(Редактор: Наталья Кочнева)

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