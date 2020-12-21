Россия и Азербайджан ведут конструктивный диалог по всем вопросам - Песков

БАКУ/Trend/ - Россия и Азербайджан ведут конструктивный диалог по всем вопросам, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя расследование ЧП с российским вертолетом, который азербайджанские военные сбили в ноябре над Арменией, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Москва и Баку по всем вопросам находятся в состоянии регулярного и очень тесного конструктивного диалога. Это все, что я могу вам сказать в ответ на этот вопрос", - отметил в понедельник представитель Кремля на просьбу прояснить, что известно Кремлю о ходе расследования Азербайджаном данного происшествия.