Российские миротворцы стали гарантией безопасности в Нагорном Карабахе - Путин

БАКУ/Trend/ - Российские миротворцы стали гарантией безопасности в Нагорном Карабахе. Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал Президент РФ Владимир Путин.

Как отметил Путин, они рискуют собой для возвращения мирной жизни в регионе.

Президент РФ также оценил работу минобороны страны в 2020 году, отметив, что ведомство профессионально и эффективно выполнило все поставленные задачи, несмотря на сложную обстановку в мире.