Парламент Азербайджана обсудит сегодня пять вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня будет проведено очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Trend .

На повестке заседания пять вопросов:

- поправка в закон "О бухгалтерском учете" (третье чтение);

- упразднение закона "Об условной финансовой единице";

- поправки в законы "О защите прав на фольклорные образцы Азербайджана", "О борьбе с коррупцией", "О банках", "Об управлении муниципальными землями" и в Гражданский кодекс Азербайджана;

- поправка в "Положение о службе в таможенных органах", утвержденное законом номер 768-IQ от 7 декабря 1999 года;

- поправка в закон "Об орденах и медалях Азербайджана в связи с учреждением юбилейной медали "15-летие министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана" (первое чтение).

(Текст: Кямаля Сеидова)