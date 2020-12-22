Турецкие саперы будут участвовать в разминировании территорий Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся в Азербайджане группа саперов Вооруженных сил Турции проводит в специальных инженерных городках тренинги по выполнению задач инженерного обеспечения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе тренингов проводится разведка местности, выполняются учебные задачи по обнаружению и обезвреживанию мин с использованием специальных средств и специально обученных собак.

По завершении подготовительных тренингов турецкие специалисты будут задействованы в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)