Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу с 1 по 30 января 2021 года.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 января 2021 года объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2003 года рождения, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет включительно, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджана поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.