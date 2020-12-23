Наказаны некоторые должностные лица, допустившие ошибки - минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - По приказу министра обороны Азербайджана несколько комиссий, состоящих из специалистов, за короткое время осуществили проверку размещения личного состава и бытовых условий в воинских объединениях.
Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в информации министерства обороны.
Сообщается, что в результате комплексных проверок, системных проблем в вопросах обеспечения в целом не обнаружено.
"Тем не менее были выявлены незначительные недостатки, которые были немедленно устранены. Некоторые должностные лица, проявившие халатность в исполнении своих обязанностей и допустившие ошибки, были наказаны, в их отношении были приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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