Наказаны некоторые должностные лица, допустившие ошибки - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По приказу министра обороны Азербайджана несколько комиссий, состоящих из специалистов, за короткое время осуществили проверку размещения личного состава и бытовых условий в воинских объединениях.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в информации министерства обороны.

Сообщается, что в результате комплексных проверок, системных проблем в вопросах обеспечения в целом не обнаружено.

"Тем не менее были выявлены незначительные недостатки, которые были немедленно устранены. Некоторые должностные лица, проявившие халатность в исполнении своих обязанностей и допустившие ошибки, были наказаны, в их отношении были приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)