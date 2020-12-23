В городе Шуша открылось административное здание Службы госбезопасности (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

(первая версия в 16:05)

БАКУ / Trend/ - В городе Шуша открылось административное здание Шушинского районного управления Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт СГБ.

В мероприятии приняли участие глава СГБ генерал-полковник Али Нагиев, члены Коллегии СГБ, сотрудники Шушинского районного управления, офицеры высокого ранга других правоохранительных органов и гарнизона территории.

В начале мероприятия перед административным зданием лейтенант СГБ У. Бейляров, который в 1993 году в результате армянской агрессии в возрасте трёх лет вместе с семьей вынужден был покинуть Шушу, поднял государственный флаг.

Был исполнен государственный гимн Азербайджана. После того, как была разрезана красная лента, участники мероприятия возложили в фойе цветы к памятнику созидателя и архитектора современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева, выразив почтение его светлой памяти.

Они также просмотрели фотостенд, отражающий государственную деятельность великого лидера и Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и историю органов безопасности Азербайджана.

Участники мероприятия ознакомились с кабинетами нового административного здания и условиями работы оперативников.

Выступая на служебном совещании, проведенном с участием членов коллегии СГБ и руководства Шушинского районного управления, генерал-полковник Али Нагиев отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева - достойного продолжателя политического курса великого лидера Гейдара Алиева - независимый Азербайджан развивается и укрепляется. Как яркий пример этому - доблестная армия, благодаря непоколебимому единству народа и государства под руководством Верховного главнокомандующего, освободившая земли в 44-х дневной Отечественной войне и вписавшая новые славные страницы в многовековую историю и военные успехи Азербайджана.

Али Нагиев подчеркнул, что глава государства всегда уделяет внимание развитию правоохранительных органов, наглядным примером этой заботы стало открытие нового административного здания Шушинского районного управления СГБ.

На служебном совещании перед личным составом были поставлены конкретные задачи перед Шушинским райуправлением.

Генерал-полковник Али Нагиев еще раз поздравил сотрудников Шушинского районного управления СГБ с этим знаменательным днем, пожелал им успехов.

Он также встретился с военнослужащими, служащими в Шушинском гарнизоне, передал праздничные подарки.

Затем участники мероприятия посмотрели концертную программу, впервые организованную через 30 лет в известном Джыдыр-дюзю Культурным центром СГБ для военнослужащих, несущих службу в городе Шуша.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)