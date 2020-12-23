Названы способы расширения сотрудничества Азербайджана и США

БАКУ /Trend/ - В ходе онлайн-дискуссии, организованной GCRF-Compass и Университетом ADA, директор центра международной политики "Heritage Foundation" Люк Коффи поделился своим видением того, как США могут расширить сотрудничество с Азербайджаном, передает Trend.

По словам Коффи, одним из таких способов расширения сотрудничества является возможность открытия США генконсульства в Гяндже. По его словам этот шаг разумен с той точки зрения, что Гянджа – второй по величине город в стране, играющий всестороннее значение.

Следующим методом Коффи выделил включение Азербайджана в политику США по Центральной Азии, который, по его словам, имеет большие перспективы.

Он отметил, что географическое расположение Азербайджана, энергетика, инфраструктура и торговля страны создают возможность подключения бассейна Каспийского моря в геополитику США.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)