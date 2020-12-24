Генсек ТЮРКСОЙ поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в четверг Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени генерального секретариата ТЮРКСОЙ, Постоянного совета министров культуры тюркоязычных стран и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения.

Ваш день рождения в этом году знаменателен для Азербайджана и тюркского мира важными историческими событиями и достижениями. В результате мудрой политики и военного руководства Вашего превосходительства находившиеся под оккупацией земли были освобождены славной Азербайджанской армией, 30-летней тоске азербайджанского народа по Карабаху был положен конец и была восстановлена историческая справедливость с установлением мира и благополучия на исконных азербайджанских землях.

Верю, что все наше историческое и культурное наследие, разрушенное во время оккупации, будет восстановлено в короткие сроки, и ТЮРКСОЙ будет принимать активное участие в организации международных культурных мероприятий в Карабахе.

Пользуясь случаем, выражаю Вам глубокую благодарность за внимание и поддержку деятельности ТЮРКСОЙ, в этот знаменательный день желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и новых достижений в Вашей высшей государственной деятельности".