Президент России позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
БАКУ /Trend/ - 24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджанского государства и процветания нашего народа, крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие наших основанных на стратегическом партнерстве дружественных отношений во всех сферах, выражена уверенность в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества.
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