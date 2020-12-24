Президент Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в Губадлы и Зангилане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 23 декабря побывали в освобожденных от оккупации Губадлинском и Зангиланском районах.

Во время поездки Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял в Губадлинском и Зангиланском районах азербайджанский флаг.