Видеокадры из села Гияслы Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 24 декабря 2020 19:08 (UTC+04:00)
Видеокадры из села Гияслы Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Гияслы Агдамского района.

Trend со ссылкой на министерство представляет вашему вниманию эти кадры:

Видеокадры из села Гияслы Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Гияслы Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Гияслы Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Гияслы Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Гияслы Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Гияслы Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Гияслы Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Гияслы Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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