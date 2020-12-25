В Суговушане на территории бывшего армянского поста обнаружены бомбы с белым фосфором (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на территории бывшего армянского поста в освобожденном от оккупации селе Суговушан Тертерского района Азербайджана были обнаружены 122-миллиметровые снаряды с белым фосфором D-4 (P-4), применение которых противоречит нормам международного права.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

(Текст: Кямаля Сеидова)