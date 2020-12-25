Парламент Азербайджана приступил к обсуждению госбюджета страны на 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Начало работу пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

На повестке заседания следующие вопросы:

1. Законопроект "О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год" (первое чтение).

2. Законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год" (первое чтение).

3. Законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2021 год" (первое чтение).

4. Законопроект "О прожиточном минимуме на 2021 год в Азербайджане" (первое чтение).

5. Законопроект "О пределе критерия потребности на 2021 год в Азербайджане" (первое чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О бюджетной системе" (первое чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О социальном страховании" (первое чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О трудовых пенсиях" (первое чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О социальных пособиях" (первое чтение).

10. О смете расходов на 2021 год Милли Меджлиса Азербайджана.

11. О смете расходов на 2021 год Счетной палаты Азербайджана.

12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О политических партиях" (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "Об орденах и медалях Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "15-летие (2005-2020) министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана" (третье чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)