Продлен срок деятельности Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в «Порядок формирования, управления и использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом», утвержденный указом № 963 от 19 марта 2020 года.

Согласно изменению, срок деятельности Фонда продлевается до 31 декабря 2021 года.

С целью сбора и использования средств Фонда по назначению Кабмином Азербайджана будут открыты в Центральном банке Азербайджана и кредитных организациях банковские счета в азербайджанских манатах и иностранной валюте.

Средства, оставшиеся неизрасходованными на специальном казначейском счете и банковских счетах после завершения работы Фонда, будут направлены на премирование работников медицинской сферы и финансирование работ по оказанию им материальной помощи, либо возвращены в государственный бюджет.