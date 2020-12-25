Парламент Люксембурга заинтересован не в решении конфликта, а в разжигании розни – МИД Азербайджана (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Парламент Люксембурга заинтересован не в решении конфликта, а в разжигании розни.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана касательно предвзятой резолюции, принятой парламентом Люксембурга, сообщает в пятницу Trend.

"Парламент Люксембурга заинтересован не в решении продолжительного конфликта в регионе, не в выполнении резолюций СБ ООН, не в новой ситуации, сложившейся в связи с восстановлением прав вынужденных переселенцев, чьи фундаментальные права десятилетиями нарушались, а в разжигании розни между странами региона", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 24 декабря 2020 г. Палата депутатов Люксембурга приняла предвзятую резолюцию в связи с освобожденным от оккупации Карабахским регионом Азербайджана. В этой резолюции, выдвинутой проармянски настроенным членом Христианско-социалистической политической партии Клодом Виселером, искажены реалии о ситуации в регионе, выдвинуты совершенно необоснованные обвинения против Азербайджана и Турции.

"Несмотря на то, что эта резолюция не имеет никакой юридической силы, принятие парламентом Люксембурга подобных документов, противоречащих международному праву и резолюциям СБ ООН, выдвижение ошибочных обвинений, без изучения ситуации в регионе, говорит о предвзятой позиции этой структуры. Если бы члены законодательного органа Люксембурга думали о будущем региона, включая Армению, то поддержали бы выполнение трехстороннего заявления от 10 ноября, появление новых возможностей сотрудничества для создания мира, безопасности и процветания в регионе. Очевидно, что парламент Люксембурга заинтересован не в урегулировании длительного конфликта в регионе, не в реализации резолюций СБ ООН, не в новой ситуации, сложившейся в связи с восстановлением прав вынужденных переселенцев, чьи фундаментальные права нарушались десятилетиями, а в разжигании розни между государствами региона", - говорится в сообщении.

МИД Азербайджана подчеркнул, что принятие таких предвзятых и провокационных документов не сможет воспрепятствовать будущему развитию и прогрессу региона на основе уважения принципов международного права.

(Текст: Кямаля Сеидова)