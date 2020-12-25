Подготовлен предварительный отчет о пытках в отношении азербайджанских пленных (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Развитие общества и гражданских отношений» подготовило «Предварительный отчет о пытках и плохом обращении с азербайджанскими пленными в армяно-азербайджанской войне».

Отчет представлен азербайджанской общественности, сообщает в пятницу Trend.

Отчет охватывает два периода – начиная с 1988 года по 27 сентября 2020 года, и за период с 27 сентября 2020 года. Он состоит из нескольких частей.

В первой части приведены понятия о пленных и удерживаемых лицах, краткая информация о международных нормативных документах, их требования.

Во второй части предоставлена информация о плохом обращении и пытках в отношении азербайджанских пленных в ходе первой Карабахской войны в период армяно-азербайджанского конфликта. Эта часть содержит информацию на 1 декабря 2020 года о пленных, взятых в заложники и пропавших без вести в первой Карабахской войне.

Так, по статистической информации в связи с пропавшими без вести, взятыми в заложники, а также освобожденными лицами в ходе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в Госкомиссии Азербайджана по пленным и пропавшим без вести, взятым в заложники зарегистрированы 3 890 пропавших без вести лиц (мужчины – 3623 человека, женщины – 267 человек), из них 3171 – военнослужащие, 719 – гражданские лица (71 ребенок, 267 женщин, 326 стариков), среди пропавших без вести 872 человека (мужчины - 774 человека, женщины- 98 человек), в том числе военнослужащие - 605 человек, гражданские лица – 267 человек (29 детей, 98 женщин, 112 стариков), из плена и заложничества были освобождены 1480 человек (378 военнослужащих,1102 гражданских лица (224 ребенка, 357 женщин, 225 стариков).

В этом разделе опубликованы многочисленные факты о судьбе указанных азербайджанских пленных, то, как с ними плохо обращались, о пытках в их отношении и унижении личности; факты, информация и фотографии о лицах, подвергшихся этим пыткам; под отдельными подзаголовками информация о пленных и взятых в заложники, судьба которых неизвестна; убитых во время плена; азербайджанцах, находившихся в Армении заложниками и используемых в качестве рабов во время плена; о судьбе азербайджанских пленных с 1993 года.

В следующей части под заголовком «Некоторые примеры пыток (зверств) армян над азербайджанскими пленными и взятыми в заложники» дана информация о пытках армян над азербайджанскими пленными и заложниками, а также о лицах, подвергшихся пыткам, приведены факты, доказывающие армянское зверство.

Материалы еще раз доказывают, что армянская сторона целенаправленно проводит политику геноцида против азербайджанских граждан, взятых в плены и в заложники. Сотни граждан Азербайджана, в том числе дети, женщины и старики, стали жертвами невыносимых пыток в армянском плену, находясь там в заложниках. Многочисленные факты показывают, что пленных и взятых в заложники подвергали различным ужасным пыткам: их зверски избивали, умышленно изувечивали, на груди выбивали клеймо каленым железом в виде креста, выдергивали ногти и зубы, сыпали соль на раны, до смерти избивали резиновыми и железными дубинками, вводили в вены бензин.

В четвертой части опубликованы факты пыток против азербайджанских пленных во Второй Карабахской Отечественной войне с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

В ходе войны армянским террористам были нанесены очень серьезные удары. Но, естественно, во время боев были пленные с обеих сторон. Азербайджанская сторона всегда соблюдала все нормы и принципы международного права по содержанию, обмену пленных и удерживаемых лиц, в том числе возвращению тел армянских военнослужащих во время гуманитарного прекращения режима огня. Но, к сожалению, армянская сторона, как всегда, проявляет жестокость в отношении азербайджанских пленных, открыто демонстрируя в социальных сетях пытки над ними. Это очередное проявление армянского зверства. Попавшие в плен граждане Азербайджана, вновь подверглись пыткам, плохому обращению и унижению личности. Факты о пытках, причиненных раненым азербайджанским солдатам как пример армянского зверства, плохом обращении с каждым из них, унижении их личности доказаны фотографиями, видео и свидетельскими показаниями.

В этом смысле антипоказатель преступлений, совершенных Арменией против азербайджанских пленных, составляет 100%. В связи с этим у азербайджанской стороны достаточно весомых материалов. Но самыми ужасными, не вмещающимися в рамки человечности, были оскорбительные и унизительные действия армянских военнослужащих над телами азербайджанских солдат. Об этом говорят имеющиеся многочисленные видео, фотографии и другие материалы.

В отчете предоставлена отдельная информация о Шахбазе Гулиеве и Дильгаме Аскерове, которые 6 лет были заложниками у армян.

11 июля 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев хотели посетить могилы родных в оккупированном на тот момент Кельбаджарском районе, но были взяты в заложники армянскими вооруженными силами. В оккупированном Нагорном Карабахе над Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым был устроен незаконный «суд», решением которого Дильгам Аскеров был приговорен к пожизненному заключению, а Шахбаз Гулиев - к 22 годам лишения свободы. Есть достаточно доказательств того, в каких условиях они содержались, каким пыткам подвергались и пр. за это время. К большому сожалению, международные организации оставались безмолвными к этому случаю. Еще больше разочаровывает то, что международные организации безмолвно отнеслись к тому, что в 21-м веке люди подверглись стольким пыткам, насилию и применению силы. Более того, транснациональные центры, служащие отдельной политической, религиозной конъюнктуре, целенаправленно распространяют предвзятую, несправедливую, наглую информацию, необоснованно, безо всяких доказательств и фактов, необъективными обвинениями проводят пропаганду против Азербайджана, его доблестной армии, политического и военного руководства страны.