Хикмет Гаджиев провел встречу касательно создания общественных советов при центральных органах исполнительной власти (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В связи с вопросами осуществления общественного контроля в центральных органах исполнительной власти, устранения существующих проблем в этой сфере, усовершенствования имеющейся правовой базы помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел встречу с руководящими лицами этих структур, сообщает в пятницу Trend.

Хикмет Гаджиев довел до сведения участников встречи, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул важность общественного контроля за деятельностью государственных органов в нашей стране, дал соответствующие поручения и рекомендации по активному участию институтов гражданского общества в изучении существующих проблем в различных сферах и подготовке предложений по их решению.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что в 2013 году в нашей стране создана правовая база механизма общественного контроля, принят Закон Азербайджанской Республики "Об общественном участии", и в соответствии с законом, для организации общественного контроля за деятельностью центральных и местных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, предусмотрен механизм создания общественных советов при этих органах, состоящих из выборных представителей граждан и институтов гражданского общества. Хикмет Гаджиев сообщил, что несмотря на то, что с момента принятия этого закона прошло почти семь лет, в его реализации все еще остаются серьезные проблемы, в ряде центральных органов исполнительной власти не были созданы общественные советы, а в создании и работе большинства существующих советов допущены существенные недостатки.

Затем представители центральных органов исполнительной власти рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются при создании и деятельности общественных советов. Они подчеркнули, что в некоторых случаях представители неправительственных организаций, избранные в общественные советы, не знают своих функций, прав и обязанностей, а также не информированы в соответствующей области.

В ходе встречи была дана подробная информация об основных моментах, на которые центральным органам исполнительной власти следует обратить внимание при создании общественных советов, и даны ответы на их вопросы.

В заключение Хикмет Гаджиев подчеркнул важность в короткие сроки начать процесс создания общественных советов, проведения прозрачных и объективных выборов с соблюдением всех требований закона. Помощник Президента отметил значимость представленности в общественных советах независимых и опытных людей, обеспечения тесного сотрудничества с местными неправительственными организациями, изучения международного опыта в области деятельности общественных советов, организации соответствующих обучающих программ, проведения регулярных заседаний общественных советов и обеспечения прозрачности в их работе.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)