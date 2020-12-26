Упраздняется ОАО "Мингячевирское стекловолокно" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана № 648 от 22 марта 2001 года "О приватизации предприятий и организаций химической промышленности" и о мерах по развитию инфраструктуры образования города Мингячевир.

Согласно распоряжению, упраздняется пункт 9 части первой распоряжения Президента Азербайджана № 648 от 22 марта 2001 года "О приватизации предприятий и организаций химической промышленности".

В целях развития инфраструктуры образования города Мингячевир Кабинету министров поручено в двухмесячный срок обеспечить изменение назначения расположенного по адресу: город Мингячевир, проспект Гейдара Алиева, 108 и принадлежащего ОАО "Мингячевирское стекловолокно" земельного участка площадью 6,98 гектара, предназначенного для промышленных, транспортных, коммуникационных, оборонных и других целей, и его перевод в категорию земель населенных пунктов, а также передачу в постоянное пользование министерства образования; принять необходимые меры для упразднения ОАО "Мингячевирское стекловолокно", решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству экономики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Исполнительной власти города Мингячевир поручается в месячный срок поднять ходатайство перед Кабинетом министров об изменении целевого назначения предусмотренного в настоящем распоряжении земельного участка.