В подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020-й год в подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке с целью совершенствования практических навыков применения бронетехники.
Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана, в ходе практических занятий военнослужащие проходят тренировку по строевой подготовке, обучаются на тренажерах - симуляторах, а также совершенствуют навыки вождения бронетехники.
(Текст: Турал Гараджаев)
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