В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

БАКУ /Trend/ - Руководитель Турецко-азербайджанского общества (ТЮРКАЗДЕР) Энвер Тюркоглу направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент Ильхам Алиев.

Искренне поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни.

В эти дни мы также испытываем счастье Победы в Карабахе. Потому что почти 30 лет мы каждый день жили мечтой об этой Победе. Но мы были уверены, что однажды мы обязательно воссоединимся со своими землями. Слава Аллаху, сегодня Карабах вновь обрел своих хозяев. Кроме того, у нас вызвало чувство гордости то, что во время 44-дневной войны Вы продемонстрировали непобедимую волю и решимость. Это никогда не забудется. Поздравляю Ваше превосходительство и победоносную Азербайджанскую армию с этой Победой. Да упокоит Аллах души наших солдат, ставших шехидами, выражаю соболезнование их родным.

Господин Президент, искренне верю, что под Вашим руководством и благодаря политике, нацеленной на будущее, Азербайджан с каждым годом будет еще больше развиваться. Также уверены, что турецко-азербайджанское братство и дружба, воплощенные в словах «Одна нация, два государства», будут и дальше углубляться во всех сферах благодаря Вашим личным усилиям и личным усилиям нашего Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Да здравствует турецко-азербайджанское братство!", - говорится в поздравительном письме.

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Председатель Ассоциации Наполи-Баку Джузеппе Канилиа направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Позвольте, прежде всего, от имени всех членов нашей Ассоциации искренне поздравить Вас с победой в 44-дневной войне. Благодаря Вашему упорству и решительности отважная Азербайджанская армия в соответствии с нормами международного права восстановила территориальную целостность Азербайджана, изгнав, наконец, армянских оккупантов с ваших древних и исторических земель. Еще раз поздравляю Вас с этим историческим событием. Верим, что на освобожденных от оккупации землях скоро начнется период прогресса и бурного развития. К сожалению, война не обходится без потерь. Мы очень сожалеем о потерях, понесенных Вашей страной в этих кровавых, но славных боях. От имени нашей организации еще раз выражаем глубокие соболезнования Вам, азербайджанскому народу и семьям погибших. Наша Ассоциация, которая поддерживала Ваше государство и армию во время войны, продолжит оказывать всяческую помощь семьям погибших и раненых.

Сердечно поздравляю Вас, уважаемый господин Президент, и с наступающим 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, обеспечив на высоком уровне построение независимого Азербайджанского государства и его большой путь развития, сформулировал целенаправленную политику для тесного объединения азербайджанцев мира вокруг единой идеи азербайджанства. Эта политика успешно продолжается Вами, и сегодня, как и в других странах мира, чувства патриотизма и солидарности среди азербайджанцев, проживающих в Италии, а также деятельность во имя национальных целей находятся на высоком уровне. Возглавляемая мною Ассоциация Наполи-Баку продолжает деятельность, направленную на дальнейшее укрепление и развитие итальянско-азербайджанской дружбы. Мы всегда рядом с дружественным азербайджанским народом.

Мы верим, что Азербайджан, являющийся стратегическим партнером Италии, в ближайшем будущем добьется новых успехов во всех сферах, и искренне желаем этого.

Еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни, новых свершений в Вашей успешной политике.

Да здравствует итальянско-азербайджанское братство!", - говорится в поздравительном письме.

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Руководство Американо-азербайджанской ассоциации по спасению карабахских скакунов направило Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Мы - неправительственная организация Американо-азербайджанская ассоциация по спасению карабахских скакунов (USAKHRA), от имени всего нашего коллектива искренне поздравляем Вас с днем рождения.

Под Вашим верховным командованием славная Азербайджанская армия одержала великую Победу в Отечественной войне и внесла неоценимый вклад в Азербайджанскую государственность. Выражаем Вам глубокую благодарность за то, что Вы подарили всем азербайджанцам мира эту грандиозную Победу. Вы своей волей возвысили азербайджанский народ как нацию и сами возвысились в сердце азербайджанского народа. Мы очень рады, что между народом Азербайджана и его Президентом установилось такое тесное единство. Благодаря Вашей мудрой политике сейчас Азербайджан вступил в новый этап своей истории, написанной золотыми буквами. Желаем Вам новых успехов в укреплении и развитии нашей государственности.

Господин Президент, еще раз поздравляем Вас с днем рождения, да ниспошлет Аллах Вашему превосходительству долгих лет жизни, крепкого здоровья", - говорится в поздравительном письме.

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Председатель Центра азербайджанской культуры в Белграде профессор Зарифа Ализаде направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Президент, господин Победоносный Верховный главнокомандующий.

От имени коллектива Центра азербайджанской культуры в Белграде и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения, передаю наилучшие пожелания.

Успешное продолжение Вами заложенной и определенной общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым стратегии государственности обеспечило всестороннее и динамическое развитие Азербайджана. Осуществляемые сегодня в нашей стране реформы, созидательная работа, проводимая в различных сферах, политическая стабильность служат импульсом для еще большего укрепления родного Азербайджана.

Грандиозная победа, завоеванная в этом году Азербайджанской армией в Отечественной войне, вызвала чувство огромной гордости и радости у нашего народа. Под Вашим руководством наша доблестная и героическая армия успешно боролась и добилась великой Победы.

Мы знаем, что предстоит еще многое сделать. Уверены, что под Вашим руководством все намеченные планы будут успешно претворены в жизнь. Наш центр, пропагандирующий на международной арене, в том числе на Балканах, исторические реалии, связанные с Азербайджаном, успехи периода независимости, вдохновляется Вашим решительным и гибким внешнеполитическим курсом.

Уважаемый господин Президент, еще раз по случаю этого знаменательного дня желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, успехов в Вашей неустанной и почетной деятельности на благо Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.

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Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, академик Российской академии наук, профессор Петр Глыбочко направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От лица Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Вы посвятили свою жизнь служению своему Отечеству и народу, честно и без остатка исполняя свой долг. Вы отдаете предназначенному Вам делу множество сил, энергии, времени, применяя неординарные таланты, глубочайшие знания и огромный опыт во благо государства и его жителей.

Вы активно поддерживаете образование, науку, спорт и, что особенно приятно, способствуете сотрудничеству между нашими странами в сфере медицины.

От всей души желаю Вам успехов, благополучия, реализации планов, новых грандиозных свершений и стремительного развития", - говорится в поздравительном письме.

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Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

Позвольте от имени Секретариата ГУАМ и лично от себя передать Вам искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Ваш день рождения совпадает с периодом славной победы в Отечественной войне, завершившейся освобождением оккупированных территорий Азербайджана и восстановлением его территориальной целостности.

Всеми признано, что в основе этого исторического достижения лежат Ваше сильное лидерство, крепкая политическая воля, стратегическое видение и политическая мудрость, в том числе Ваша самоотверженность в области строительства национального государства и многолетняя неустанная деятельность. Ваша способность, как Верховного главнокомандующего, объединять, мобилизовывать народ вокруг себя и руководить им в самый важный и решающий момент современной истории Вашей страны является самым наглядным проявлением Вашего лидерства.

Успехи современного независимого Азербайджана, обладающего динамичной экономикой, активной, миролюбивой и конструктивной внешней политикой, а также сильной и современной армией, являются логическим результатом стратегии, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и сегодня Вы самоотверженно продолжаете эту политику.

Сегодня Азербайджан является признанным и уважаемым членом международного сообщества, активным и влиятельным актором на международной арене, а также выступает в роли глашатая мира, диалога и взаимопонимания, руководствуясь нормами и принципами мирного сосуществования, а также общечеловеческими ценностями.

Важные международные проекты в сфере энергетики, транспорта и коммуникаций, инициатором и участником которых является Азербайджан, еще больше расширившись и полностью изменив геополитическую географию и содержание Каспийского и Черноморского регионов, смогли обеспечить интеграцию своей страны в глобальную экономику и сотрудничество между соседними государствами. Таким образом, стратегическое значение этого обширного и богатого региона еще больше увеличилось.

Новая ситуация, возникшая в регионе в результате победы Азербайджана в Отечественной войне, открывает широкие возможности для восстановления и развития региона. Мы высоко оцениваем Ваши месседжи доброй воли, призывающие демонстрировать здравомыслие и мудрость, приглашающие всех к диалогу и сотрудничеству. Мы твердо убеждены, что этот исторический шанс и исключительную возможность, возникшие в регионе, необходимо использовать во имя интересов всех живущих здесь народов. ГУАМ, объединяющая четыре дружественных народа и стратегических партнеров, готова поддержать все идеи и инициативы для достижения этой цели.

Уважаемый господин Президент,

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз поздравляю Вас с днем рождения и с большими достижениями, которых Вы добились в развитии своей страны. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и еще больших побед в реализации Ваших идей и планов во имя развития и прогресса Вашей прекрасной страны.

Примите заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Республики Хорватия в 2000-2010 годах Степан Месич направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент, дорогой друг.

Для меня особое удовольствие в конце года, который всем нам принес много неприятностей и сделал мир таким, каким мы никогда не могли себе его представить, пожелать Вам, чтобы Новый год открыл перспективу мира, понимания, взаимопонимания и преодоления пандемии.

В то же время позвольте мне выразить Вам самые искренние пожелания личного счастья по случаю Вашего дня рождения, а также пожелать успехов в решении всех проблем, которые неизбежны при выполнении ответственной миссии, в которой Вы неустанно трудитесь на благо своей страны", - говорится в поздравительном письме.