Минобороны Азербайджана выразило соболезнование пакистанской стороне
БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнование Федеральному министру обороны Пакистана Первезу Хаттаку и председателю Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генералу Надиму Разе в связи с гибелью военнослужащих Вооруженных сил Пакистана в результате крушения военного вертолета.
Как сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на минобороны Азербайджана, в послании говорится: «Глубоко потрясен известием по поводу гибели военнослужащих Вооруженных сил братского Пакистана в результате крушения военного вертолета.
Да упокоит Всевышний Аллах души погибших военнослужащих. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования».
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