В Раде азербайджанцев Украины состоялась встреча с депутатами

Политика 28 декабря 2020 13:25 (UTC+04:00)
В Раде азербайджанцев Украины состоялась встреча с депутатами

БАКУ /Trend/ - В Раде азербайджанцев Украины (РАУ) состоялась встреча с группой депутатов Украины, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В ходе мероприятия депутаты поздравили азербайджанский народ с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира, отметили высокий уровень связей межпарламентской рабочей группы Украина-Азербайджан с РАУ.

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов, присоединившись к встрече, поприветствовал участников и поздравил их с наступающим Новым годом, пожелал успехов в дальнейшей деятельности и подчеркнул важность развития данных связей в предстоящие годы. Отметив, что Украина является одним из ближайших партнеров Азербайджана, председатель комитета рассказал о шагах, предпринятых главами государств в деле формирования взаимных политико-экономических отношений двух стран.

Руководство РАУ от имени диаспоры поблагодарило депутатов за поддержку справедливой позиции Азербайджана в Карабахской войне. Выступившие затем председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов и председатель Конгресса азербайджанцев Киева Олег Крапивин поздравили депутатов с наступающим Новым годом, выразили от имени диаспоры членам парламента признательность за поддержку справедливой позиции Азербайджана, и констатировали значение парламентской дипломатии между двумя странами.

Сопредседатель межпарламентской рабочей группы Украина-Азербайджан Валерий Колюх, заместитель председателя рабочей группы Людмила Марченко, председатель комитета международных связей Верховной Рады Украины, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Александр Александрович Мережко, депутат Марьян Заблоцкий, секретарь межпарламентской рабочей группы Иван Слабодяник, выступая на мероприятии, с удовлетворением подчеркнули развитие украино-азербайджанских связей по восходящей и отметили важность поддержки двумя братскими государствами территориальной целостности друг друга.

На встрече была особо отмечена деятельность азербайджанской диаспоры в Украине в период пандемии и подчеркнута важность реализации новых проектов для дальнейшего развития связей с диаспорой.

В заключение мероприятия прошла посвященная нашей стране выставка работ азербайджанских художников, проживающих в Украине

В Раде азербайджанцев Украины состоялась встреча с депутатами - Gallery Image
В Раде азербайджанцев Украины состоялась встреча с депутатами - Gallery Image
В Раде азербайджанцев Украины состоялась встреча с депутатами - Gallery Image
В Раде азербайджанцев Украины состоялась встреча с депутатами - Gallery Thumbnail
В Раде азербайджанцев Украины состоялась встреча с депутатами - Gallery Thumbnail
В Раде азербайджанцев Украины состоялась встреча с депутатами - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Минэнерго Азербайджана и ACWA Power подпишут соглашение по проекту ветряной электростанции
Минэнерго Азербайджана и ACWA Power подпишут соглашение по проекту ветряной электростанции
Госконцерн «Туркменхимия» подготовил проект о лицензировании деятельности по ввозу, производству и реализации химпродукции
Госконцерн «Туркменхимия» подготовил проект о лицензировании деятельности по ввозу, производству и реализации химпродукции
Объём отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан превысил с начала года 207 млн баррелей
Объём отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан превысил с начала года 207 млн баррелей
Loading Bars
Лента новостей
Обзор текущих сельскохозяйственных проектов Грузии в 2020 году Бизнес 14:49
Президент Афганистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:48
В Шуше и Джебраиле в следующем году будут установлены сейсмостанции Общество 14:48
Глазами юных израильтян (ВИДЕО) Общество 14:46
Новая версия "Vətən yaxşıdır", или Виртуальный дуэт шехида Худаяра Юсифзаде и известных ханенде (АУДИО) Культура 14:41
Грузинский банк ProCredit привлек кредит для помощи малому бизнесу Грузия 14:37
Объявлено о старте второй фазы проекта Шерабадской солнечной фотоэлектрической станции Узбекистан 14:37
В 2020 году ТЭС Узбекистана выработают 60,5 млрд. кВт/часов электроэнергии Узбекистан 14:35
В Азербайджане упрощается процедура создания сельхоз производственных кооперативов Экономика 14:25
В Азербайджане рассматривается новый порядок назначения пособий детям военнослужащих Общество 14:18
В Азербайджане в городах Шуша и Ханкенди начнут вещать республиканские телеканалы ИКТ 14:17
В Азербайджане разработан ряд методов по оценке услуг электронного правительства ИКТ 14:15
Банк Республика поддержал семьи шехидов и малообеспеченные семьи! (ФОТО) Общество 14:11
"Узбекнефтегаз" объявил тендер на привлечение нефтепромысловых услуг Тендеры 14:11
Специалисты Бакметро освоили новый технологический процесс ремонта поездов Транспорт 14:10
Полиция начала задерживать протестующих, собравшихся у здания парламента в центре Еревана Армения 14:08
Нестабильная эпидситуация по КВИ сохраняется в Казахстане Казахстан 14:04
Минэнерго Азербайджана и ACWA Power подпишут соглашение по проекту ветряной электростанции Энергетика 13:54
В Азербайджане растет объем депозитов в нацвалюте Финансы 13:49
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 13:45
Парламент Азербайджана во втором чтении утвердил поправки в закон "О трудовых пенсиях" Общество 13:44
В связи с выпускными экзаменами в Азербайджане подготовлено специздание журнала "Абитуриент" Общество 13:40
В каждом районе Азербайджана должны быть созданы музеи шехидов - депутат Общество 13:34
В Азербайджане районы низменной зоны на втором месте по заражению COVID-19 Общество 13:32
В Раде азербайджанцев Украины состоялась встреча с депутатами Политика 13:25
В Азербайджане с карантинных постов возвращены 1303 транспортных средства Общество 13:20
Очередное заседание парламента Азербайджана состоится завтра Политика 13:18
Предложение банков на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана составило около 1 млрд манатов Финансы 13:16
Видеокадры из села Биринджи Агалы Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 13:13
Значительное число фермерских хозяйств Грузии освобождено от платы за мелиорационное обслуживание Бизнес 13:09
Туркменистан рассматривает возможность ратификации ряда международных конвенций Бизнес 13:04
Пандемия ускорила цифровую трансформацию экономики Азербайджана Экономика 13:04
В северо-западном регионе Азербайджана завершилась уборка табачного листа Бизнес 13:04
В Азербайджане со следующего года увеличивается критерий нуждаемости Финансы 12:51
Выпускные экзамены в IX классах в Азербайджане будут проводиться по новой модели - ГЭЦ Общество 12:42
Азербайджанский проект может стать одним из лидеров мирового рынка по продажам билетов ИКТ 12:38
Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении размер прожиточного минимума на 2021 год Финансы 12:36
Утвержден во втором чтении бюджет Фонда страхования от безработицы Азербайджана на будущий год Финансы 12:24
Ночной вид на Агдамскую Джума-мечеть (ФОТО) Общество 12:24
Узнацбанк подписал заемные соглашения с ВЭБ.РФ и Росэксимбанком на 4,8 млрд. рублей Узбекистан 12:19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 538 Грузия 12:16
Со следующего года в Азербайджане у каждого будет свой семейный врач Общество 12:07
Саудовская Аравия продлила запрет на въезд из-за нового штамма COVID Арабские страны 12:06
Число случаев COVID-19 в России выросло на 27 787 Россия 12:02
Принят во втором чтении бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана на 2021 год Финансы 11:58
Число посетивших Испанию туристов упадет до самого низкого показателя за полвека Европа 11:45
Главный редактор АМИ Trend вышел из комы, его общее состояние стабильно тяжелое Общество 11:42
К юбилею академика Наили Велиханлы издан сборник "История и культура. Факты и ценности" Социум 11:34
Парламент Азербайджана принял во втором чтении госбюджет страны на 2021 год Финансы 11:33
Состоялся Фестиваль культурных и исторических традиций Азербайджана Культура 11:29
Госконцерн «Туркменхимия» подготовил проект о лицензировании деятельности по ввозу, производству и реализации химпродукции Энергетика 11:27
В Азербайджане значительно возросло количество дебетовых карт Финансы 11:23
В Туркменистане готовятся к посеву хлопчатника и других сельхозкультур Бизнес 11:21
В Азербайджане существенно увеличился оборот по платежным картам Финансы 11:15
В Азербайджане наследникам шехидов и раненым военнослужащим предоставлено свыше 18 млн манатов страховых выплат Экономика 11:07
В Ходжавенде незаконная армянская вооруженная группировка совершила нападение на азербайджанских военнослужащих, есть погибший и раненый - минобороны Азербайджана Политика 11:02
Объём отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан превысил с начала года 207 млн баррелей Энергетика 10:56
К столетию мастера… - прекрасные картины Ага Мехтиева в виртуальном пространстве (ФОТО/ВИДЕО) Культура 10:56
У Запада, который безмолвствует по поводу разрушения азербайджанских памятников, нет права давать «советы» об охране христианских памятников – АН Азербайджана Политика 10:53
«ВМЕСТЕ мы сила»: в рамках акции «Поддержим солдата» была оказана помощь семьям участников войны и шехидов Общество 10:32
Севда Алекперзаде и азербайджанские солдаты исполнили в городе Шуша народную песню "Сары гялин" (ФОТО/ВИДЕО) Социум 10:31
В Туркменистане реализуется очередной проект в рамках цифровизации экономики ИКТ 10:28
Цены на азербайджанскую нефть за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:24
Проекты FAO в Азербайджане способствуют достижению целей Стратегических дорожных карт Бизнес 10:20
Драгметаллы в Азербайджане подорожали Финансы 09:52
Парламент Азербайджана обсудит сегодня 12 вопросов Политика 09:41
Туркменистан реализовал дизельное топливо ряду стран Бизнес 09:39
Манат подорожал к рублю Финансы 09:34
Текущее состояние газотранспортных проектов Туркменистана на декабрь-2020 Энергетика 09:11
Трамп прибудет в Вашингтон в день утверждения победы Байдена США 08:53
SOFAZ готов рассмотреть новые инвествозможности при благоприятных условиях на финансовых рынках Энергетика 08:40
Грузия справилась с вызовами в сфере образования в период пандемии – Министр Грузия 08:40
Внешнеторговый оборот Ирана за месяц составил $7,3 млрд Экономика 08:35
733 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 08:29
Месси не намерен уходить из "Барселоны" до конца сезона Спорт 08:25
В Шанхае с 1 января запрещают пластиковые пакеты Другие страны 08:09
Вице-президент Бразилии заразился коронавирусом Другие страны 07:47
Ураган "Белла" оставил без электричества 34 тысячи домов во Франции Европа 07:16
"Британский" штамм коронавируса проник в Южную Корею Другие страны 06:58
«Бавария» признана лучшим клубом 2020 года Спорт 06:37
Трамп утвердил бюджет с пакетом мер экономической помощи на $900 млрд Экономика 06:29
В Lufthansa не исключили, что введут тестирование на коронавирус на международных рейсах Транспорт 05:42
Конгрессмен-республиканец назвал "надувательством" попытки оспорить итоги выборов в США США 05:21
Гвардиола признан лучшим тренером ХХI века Спорт 04:59
В Японии началось извержение вулкана Другие страны 04:38
В двух регионах Канады выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса Другие страны 04:24
Япония перестает выдавать визы иностранцам и отменяет скидки на внутренний туризм Другие страны 03:57
Ученые назвали причину высокой заразности нового варианта коронавируса для детей Европа 03:40
Новый штамм коронавируса обнаружили у подданных Иордании, прибывших из Лондон Арабские страны 03:21
Трехнедельный общенациональный карантин начинается в Польше Европа 02:59
Президенты Словакии и Греции прошли вакцинацию против коронавируса Европа 02:38
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Чили Другие страны 02:16
В Латвии сообщили, что IIHF даст ответ по месту проведения ЧМ-2021 до 11 января Спорт 01:55
Полиция Нэшвилла подозревает местного жителя в организации взрыва США 01:36
В Швейцарии выявили два случая заражения штаммом коронавируса из Южной Африки Европа 01:17
На Мозамбик надвигается тропический циклон "Чалан" Другие страны 00:58
Новый штамм коронавируса обнаружили у прибывших из Великобритании в Португалию Европа 00:41
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом Россия 00:19
Реализация ряда проектов в нефтегазовом секторе Казахстана перенесена из-за влияния COVID-19 Энергетика 00:01
Новый штамм коронавируса обнаружили у двух прибывших из Великобритании в Норвегию Европа 27 декабря 23:52
Все новости