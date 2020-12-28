Очередное заседание парламента Азербайджана состоится завтра

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) будет проведено 29 декабря, сообщает в понедельник Trend.

Об этом на сегодняшнем заседании сказала председатель парламента Сахиба Гафарова.

"Обсуждения по госбюджету Азербайджана на 2021 год будут продолжены в третьем чтении на завтрашнем заседании парламента", - сказала она.

(Текст: Кямаля Сеидова)