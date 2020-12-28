В повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса включены еще два вопроса
БАКУ /Trend/ - Изменена повестка сегодняшнего заседания Милли Меджлиса, сообщает в понедельник Trend.
Повестка дополнена двумя вопросами. Это поправки в Налоговый кодекс и в закон "О государственном долге".
Тем самым в повестке заседания 14 вопросов вместо прежних 12.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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