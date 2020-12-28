Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами на 7,5-километровом участке автодороги Баку-Губа-Госграница с Россией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в рамках реконструкции на 7,5-километровом участке автомобильной дороги Баку-Губа-граница с Россией до Масазырского круга.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии первого 30-километрового участка новой автомобильной дороги Баку-Губа-граница с Россией, которая является частью международного транспортного коридора "Север-Юг".