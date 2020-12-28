Участники Отечественной войны всегда в центре внимания государства - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева всегда уделяли особое внимание и заботу семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны и членам их семей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.

Лечение военнослужащих, участвовавших в войне, начавшейся 27 сентября и продолжавшейся 44 дня, и получивших ранения, а также восстановление их здоровья, всегда находятся в центре внимания государства. Заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Адиль Алиев и исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления министерства обороны полковник Эльхан Ибрагимов встретились с ранеными в Отечественной войне военнослужащими, продолжающими лечение в Санаторно-курортном реабилитационном центре в поселке Бузовна.

Сначала гости в вестибюле центра возложили венок к стенду, посвященному общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздав дань уважения его памяти.

Затем они поинтересовались лечением военнослужащих и созданными в реабилитационном центре условиями.

Адиль Алиев и Эльхан Ибрагимов, рассказав о внимании и заботе, проявленных Президентом Азербайджанской Республики, победоносным Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым о семьях шехидов и наших гази, а также о значимости нашей победы в Отечественной войне, пожелали раненым военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения в свои семьи и на места службы.

В завершение были вручены подарки раненым военнослужащим, находящимся на лечении в центре.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)