Азербайджан присоединился к инициативе COVAX вкладом в размере $ 21 млн - министр

БАКУ /Trend/ - В борьбе с пандемией COVID-19 на национальном уровне наши усилия в основном направлены на устранение негативного воздействия на население с учетом влияния пандемии на экономическую и социальную сферы.

Об этом в ходе заседания министров иностранных дел стран-членов ГУАМ сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, передает в понедельник Trend.

Министр сообщил, что по инициативе Президента Азербайджана в мае были проведены Саммиты организаций, в которых председательствует Азербайджан, а 3 и 4 декабря - специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная борьбе с пандемией COVID-19. Было отмечено, что на данный момент Азербайджан подписал два донорских соглашения о предоставлении добровольной финансовой помощи (на общую сумму 10 миллионов долларов) Фонду помощи в связи с пандемией COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Недавно мы присоединились к инициативе COVAX (Vaccines Global Access Facility) вкладом в размере 21 миллион долларов США. Надеемся, что скоро появятся безопасные и эффективные вакцины, которые будут доступны для всех в мире по приемлемым ценам", - добавил Джейхун Байрамов.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)