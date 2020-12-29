В парламенте Азербайджана обсуждается в последнем чтении госбюджет страны на 2021 год

БАКУ /Trend/ - Начало работу очередное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

На заседании в третьем чтении обсуждается пакет госбюджета Азербайджана на 2021 год.

На повестке заседания следующие вопросы:

- о законопроекте "О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год" (третье чтение);

- о законопроекте "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год" (третье чтение);

- о законопроекте "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2021 год" (третье чтение);

- о законопроекте "О минимальном прожиточном минимуме на 2021 год в Азербайджане" (третье чтение);

- о законопроекте "Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджане на 2021 год" (третье чтение);

- о законопроекте "О бюджетной системе" (третье чтение);

- о законопроекте "О социальном страховании" (третье чтение);

- о законопроекте "О трудовых пенсиях" (третье чтение);

- о законопроекте "О социальных пособиях" (третье чтение);

- о смете расходов Милли Меджлиса на 2021 год;

- о смете расходов Счетной палаты на 2021 год;

- о законопроекте по поправке в «Положение о службе в таможенных органах», утвержденном законом № 768- IQ от 7 декабря 1999 г. (третье чтение);

- о законопроекте по поправке в закон «Об автомобильном транспорте»;

- о законопроекте по поправке в закон "О банкротстве и разорении" (второе чтение);

- о законопроекте по поправке в Налоговый кодекс Азербайджана (второе чтение);

- о законопроекте по поправке в Налоговый кодекс Азербайджана (второе чтение);

- о законопроекте по поправке в закон "О государственном долге" (второе чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)