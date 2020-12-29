Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве ветряной электростанции (версия 2)

(первая версия в 11:56)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по осуществлению пилотного проекта, связанного со строительством ветряной электростанции мощностью 240 Мвт.

В связи со строительством ветряной электростанции Кабмину поручено принять необходимые меры по подписанию Инвестиционного договора, Договора подключения к передаточной сети, Договора об аренде земли, Непосредственных договоренностей и Независимого инженерного договора ; представить Президенту Азербайджана для утверждения соответствующие договора, подписанные от имени правительства Азербайджана; изменить категорию земель после завершения работ по измерению ветра на территориях, где будет построена эта станция; обеспечить передачу в постоянное использование министерства энергетики с правом сдачи в аренду государственных земель на этих территориях и осуществить соответствующие меры в связи с вытекающими отсюда вопросами; совместно с министерством финансов, министерством энергетики и ОАО «Азерэнержи» обеспечить осуществление необходимых мер для выполнения обязательств, предусмотренных в Инвестиционном договоре и в Договоре о купле-продаже элетроэнергии; совместно с надлежащими структурами на территориях осуществления пилотного проекта обеспечить совершенствование необходимой внешней и внутренней инфраструктуры, подключение к передаточной сети в предусмотренные срок и по параметрам в соответствии с Договором о подключении к передаточной сети и Договором о купле-продажи электроэнергии, указанных в этом распоряжении, а также осуществить соответствующие меры по выполнению других административных и технических вопросов, требуемых для своевременного выполнения проекта; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.