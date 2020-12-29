Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Исполняя обязанности Президента Азербайджанской Республики, Вы неустанно заботитесь о созидании благополучной и мирной жизни сограждан, вносите существенный вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений в стране.

Примите пожелания крепкого здоровья, помощи Божией и успехов в совершаемом Вами высоком и ответственном президентском служении.

Возношу молитвы к Всещедрому Творцу и Владыке жизни о воцарении прочного и справедливого мира на благословенных землях издревле соседствующих народов Азербайджана и Армении", - говорится в поздравительном письме.