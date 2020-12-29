Глава минобороны Азербайджана поручил улучшить оснащение подразделений на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских объединений.

Как передает во вторник Trend, министр обороны поручил обеспечить безопасность личного состава, уделить особое внимание качеству мероприятий боевой подготовки, проводимых в воинских частях, в частности в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, для повышения уровня интенсивной боевой подготовки.

Поинтересовавшись проводимыми на освобожденных территориях инженерно-саперными работами и мероприятиями инженерного обеспечения войск, Министр обороны дал конкретные указания командно - начальствующему составу в связи с повышением бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также улучшением материально-технического обеспечения и оснащения подразделений.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)