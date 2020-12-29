Михаил Мишустин поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель Правительства России Михаил Мишустин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!

Хотел бы отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и партнерства. Совместными усилиями создаются благоприятные условия для развития торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализации крупных перспективных проектов в различных областях.

Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса взаимодействия, продвижение новых инициатив в полной мере отвечают долгосрочным интересам России и Азербайджана.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в поздравительном письме.