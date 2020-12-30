В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случая дня рождения.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам свои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы отметить, что Республика Болгария считает Азербайджанскую Республику своим стратегическим партнером в регионе Южного Кавказа. Верю, что благодаря дружественным отношениям между нашими странами и народами активные контакты, плодотворное сотрудничество между Болгарией и Азербайджаном будут и дальше развиваться в интересах наших дружественных государств и народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на высшем государственном посту.

Уважаемый господин Президент, примите мое самое глубокое почтение", - говорится в поздравлении.

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Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поздравила Президента Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от меня лично примите самые теплые поздравления с днем рождения.

Вы являетесь примером самоотверженного служения Отечеству, высокого профессионализма и активной гражданской позиции. Проводимый курс на преобразования в Азербайджанской Республике, укрепление политической стабильности и национальной экономики, повышение благосостояния граждан – все это обеспечило Вам доверие как внутри страны, так и за ее пределами.

С теплотой вспоминаю визит делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Азербайджанскую Республику в апреле 2019 года, прошедший в атмосфере взаимного уважения и доброжелательности. Очень ценю внимание и поддержку, которые Вы неизменно оказываете парламентскому измерению отношений между нашими государствами и парламентской дипломатии.

Мы придаем большое значение дальнейшему углублению союзнического взаимодействия России и Азербайджана, основанного на дружбе и взаимопонимании, для совместного продвижения интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых Государств.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и благополучия, успехов в ответственной деятельности на посту главы государства на благо Азербайджана.

Примите уверения в моем весьма высоком уважении", - говорится в поздравлении.

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Президент Кавказского международного центра исследования геоистории и геополитики Гурам Мархулия направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

Позвольте в первую очередь поздравить Вас с днем рождения и выразить огромную признательность за Ваши судьбоносные решения, делающие развитие Азербайджана успешным.

Ваша приверженность идеалам патриотизма и единства, гордость за свою Родину и стойкая убежденность в светлом будущем служат залогом устойчивого прогресса и благополучия Азербайджанского государства.

Впечатляющие достижения Азербайджана в деле строительства независимого государства, укрепления политической стабильности, достижения высоких темпов экономического роста, вхождения за исторически короткий период в число наиболее динамично развивающихся государств мира являются Вашей заслугой, господин Президент.

Три минувших десятилетия – это только предисловие великой летописи нового Азербайджана. Консолидация азербайджанского народа, укрепление мира и согласия, а также определение верного внешнеполитического курса страны привели к новым победам Азербайджана на международной арене. Все эти достижения стали возможными далеко не в тепличных условиях, а в сложных геополитических реалиях.

Азербайджану приходилось вести борьбу не только за свое будущее, но и за свое прошлое, защищать свою историю. Информационная война не только стала неотъемлемой частью военных операций, но и широко использовалась в качестве аргумента международной политики. Были созданы десятки информационных сайтов на многих языках мира, где азербайджанская журналистика оказалась на передовой и с честью выполнила возложенную на нее работу.

Наряду с этим, историческая наука Азербайджана заняла важное место в воплощении в жизнь новой концепции национальной политики и пропаганды.

Пропагандистское оружие является важным фактором в арсенале приемов и действий государства против потенциального противника и играет все более значимую роль в обеспечении национальных интересов. В этом направлении и мы принимали свое скромное участие, что было замечено Вами.

Уважаемый господин Президент, Ильхам Гейдарович, позвольте поблагодарить Вас за Ваше большое внимание, вручение нам медали «За заслуги в диаспорской деятельности» Азербайджанской Республики. Для меня большая честь носить эту медаль Азербайджана.

Грузия с большим уважением относится к успехам братского азербайджанского народа в создании сильного и процветающего Азербайджана. Господин Президент, я сам из Абхазии и знаю каково ждать десятилетиями освобождение оккупированных территорий. Под Вашим руководством достигнута большая геополитическая победа в регионе, этот день символизирует мощь, величие и победу Азербайджанского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции.

Господин Президент, пользуясь случаем, передаю самые искренние поздравления с наступающим Новым годом, в Вашем лице также поздравляю братский азербайджанский народ, желаю новых побед, процветания и мира", - говорится в поздравительном письме.

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Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы и благословения Всевышнего Аллаха во всех добрых начинаниях.

В Ваш знаменательный юбилей мы с глубоким уважением отмечаем выдающиеся достижения Азербайджанской Республики под Вашим руководством. Пройдя через суровые испытания, которые сплотили народ, укрепили уверенность в будущем и национальное сознание, Азербайджан уверенно движется к дальнейшим победам в своем политическом и экономическом развитии.

Среди этих достижений мусульмане отмечают взвешенную и бережную государственную политику Азербайджана по отношению не только к Исламу, но и ко всем религиям. Азербайджан стал истинным примером толерантного и монолитного общества, где с уважением относятся ко всем конфессиям, подавая этим пример всему миру.

Молю всевышнего Аллаха даровать Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, и всему народу Азербайджана благополучие и благоденствие. Аминь!" - говорится в поздравлении.

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Президент Российской академии художеств Зураб Церетели поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые теплые, сердечные поздравления с днем рождения!

Рад возможности засвидетельствовать свое почтение и пожелать крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашей семье, новых возможностей и новых идей в Вашей многотрудной деятельности", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Международной федерации спортивной стрельбы Владимир Лисин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент Ильхам Алиев.

От имени мирового сообщества спортивной стрельбы сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю Вам крепкого здоровья и хорошего настроения, что очень важно в нынешнее непростое время, в которое мы живем. Верю, что в наступающем году достижения азербайджанских спортсменов на международной арене будут радовать Вас и всех граждан Вашей прекрасной республики.

Надеюсь встретиться с Вами во время мероприятий, которые Международная федерация спортивной стрельбы планирует провести в 2021 году в Баку", - говорится в поздравительном письме.

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Ректор Московского государственного университета, академик Виктор Садовничий поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглы.

Позвольте мне от себя лично и от многотысячного коллектива Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова сердечно поздравить Вас по случаю дня рождения.

На протяжении многих лет Вы с большим вниманием относитесь к вопросам науки и образования, развитию и совершенствованию плодотворного партнерства университетского и академического сообщества. Во многом благодаря Вам грани созидательного сотрудничества России и Азербайджанской Республики были значительно расширены и укреплены, многие общественно значимые проекты и инициативы воплощены в жизнь, а для тысяч молодых, целеустремленных и талантливых ребят были открыты границы в постижении знаний наших передовых научных школ и лучших образовательных традиций.

Пользуясь случаем, позвольте поблагодарить Вас за теплое отношение к Московскому университету. Филиал МГУ в городе Баку на протяжении всего периода своей деятельности успешно служит во благо развития науки и образования, мира и гармонии между нашими государствами.

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглы, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия!" - говорится в поздравлении.

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Председатель Азербайджанского национального культурного центра в Узбекистане Фирдовси Гусейнов поздравил Президента Ильхама Алиева.

"От имени проживающих в Узбекистане азербайджанцев и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Азербайджанское государство и его народ после грандиозной Победы над оккупантом-Арменией вступают в новый этап развития. Мы уверены, что проводимая Вами мудрая политика будет способствовать тому, что все азербайджанцы мира и в будущем будут гордиться успехами родного Азербайджана. Весь мир стал свидетелем того, что Вы очень опытный, справедливый и решительный руководитель государства в деле защиты национальных интересов Азербайджана в политической, экономической, военной и многих других сферах.

Господин Президент, все азербайджанцы, независимо от страны проживания, гражданства, гордятся Вами. Уверен, что в ближайшем будущем Азербайджанская Республика и азербайджанский народ под Вашим руководством вступят в новый этап развития.

А мы в Узбекистане, в свою очередь, как всегда, и дальше будем прилагать все усилия для того, чтобы вносить вклад в работу по развитию Азербайджана, и для достижения результатов.

Да ниспошлет Аллах Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного счастья. Желаю Вам новых побед и успехов в Вашей почетной и ответственной деятельности", - говорится в поздравлении.

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Председатель Правления Союза азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI) Нариман Гурбанов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Президент, господин победоносный Верховный главнокомандующий!

Мы искренне поздравляем Вас с днем рождения и очень рады передать Вашему превосходительству самые добрые пожелания.

2020 год стал самым тяжелым в мировой истории, но самым успешным и историческим для нашей страны. Поздравляем Азербайджанскую армию и наш народ, которые под Вашим руководством одержали славную Победу в Отечественной войне. Мы поддерживаем проводимую в Азербайджане политику, направленную на развитие экономики и строительство современной армии, желаем Вам успехов на этом пути.

Вы уделяете особое внимание развитию и укреплению традиционных дружественных, добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией, которые носят характер стратегического партнерства. Мы – азербайджанцы, проживающие в Грузии, каждую минуту чувствуем Вашу заботу и поддержку, высоко ценим это. Заверяем Вас, что мы, как Союз азербайджанских бизнесменов Грузии, всегда будем поддерживать реализацию этой политики.

Еще раз сердечно поздравляем Вас с этим знаменательным днем, желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности во имя благополучия и прогресса азербайджанского народа.

Господин Президент, примите наше глубочайшее почтение к Вам", - говорится в поздравительном письме.

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Координатор скандинавских азербайджанцев по Финляндии и руководитель азербайджано-турецкой молодежной организации Ульвия Джаббарова поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство.

Искренне поздравляю Вас с днем рождения.

Господин Президент, несмотря на всю сложность сегодняшней геополитической ситуации, Вы – незаменимая личность, обладающая редкой политической мудростью, дальновидностью. Ваша приверженность интересам Азербайджана, его развитию и возвышению завоевала уважение и поддержку нашего народа. Вы продолжаете путь строительства современного Азербайджана, заложенный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и являетесь достойным наследником его дел. Мы, азербайджанцы, проживающие за рубежом, постоянно поддерживаем Вас в Вашей исторической миссии на благо Азербайджана и нашего народа. Сегодня Вы, прилагая максимум усилий для обеспечения позитивных изменений в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики, повышения благосостояния нашего народа, вносите вклад в укрепление мира и стабильности в регионе. Ваш высокий профессионализм, многолетний опыт работы, чувство служебной ответственности позволят нам достичь самых высоких целей во имя нашего народа. Вызывает гордость, что вся Ваша деятельность сопровождается общественной поддержкой, демонстрируемой азербайджанским народом. Сегодня все тесно сплотились вокруг Вас и испытывают радость от успехов, достигнутых в результате проводимой Вами политики. Частичка этой радости выпадает и мне как азербайджанке. В своей деятельности на высшем государственном посту Азербайджанской Республики Вы проявили себя как неординарная, яркая личность, принципиальный и последовательный политический деятель, лидер государства. Вы по праву снискали уважение и авторитет среди своих соотечественников и за рубежом.

Проводимая в Азербайджане конструктивная внешняя политика способствует обеспечению стабильности в регионе, укреплению международных торгово-экономических связей и привлечению новых инвестиций в экономику страны. Благодаря Вам Азербайджанская Республика и впредь будет двигаться вперед по пути устойчивого развития. Несомненно, завоеванные Вами всенародная поддержка и доверие, Ваши усилия, направленные на дальнейшее улучшение жизни азербайджанцев, позволят и впредь добиваться новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности. Сегодня под Вашим руководством успешно реализуется курс на повышение благосостояния азербайджанского народа, раскрытие его большого потенциала. Уверена, что нашу страну ждут новые свершения и победы. Залог всего этого - Ваши политическая мудрость, богатый опыт, любовь к Родине, нашему народу. Под Вашим руководством Азербайджан сегодня занимает все более достойное и престижное место в мире. В успешном экономическом развитии нашей страны, сохранении высокой морально-нравственной атмосферы, всестороннем развитии культуры, науки и образования велика Ваша личная заслуга как лидера, преисполненного энергией созидания, последовательно и решительно добивающегося реализации намеченных планов. Вы самоотверженно заботитесь о счастье и благополучии азербайджанского народа. Хочу подчеркнуть, что Ваш день рождения знаменателен не только для Вашей семьи, но и для каждого патриота Азербайджана. Потому что сегодня мысленно мы с Вами.

Господин Президент, благодаря Вашему решительному подходу к решению сложных государственных задач, удивительной работоспособности и стратегическому мышлению, благородным личным качествам Вы снискали глубокое уважение, высокий авторитет в мировом сообществе. Достойно продолжив дело великого Гейдара Алиева, Вы добились неоценимых успехов в социально-экономическом и культурном развитии Азербайджанской Республики, сохранении политической стабильности в стране и повышении благосостояния населения.

Ваше превосходительство, мне очень приятно передать Вам мои самые искренние поздравления и пожелания с днем рождения. Примите, пожалуйста, мои пожелания крепкого здоровья и счастья", - говорится в поздравлении.

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Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Вы достойно продолжили дело общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, провели глубокие преобразования во всех сферах жизни страны, обеспечившие ее общественную стабильность, свободное и прогрессивное развитие.

Благодаря Вашей грамотной и мудрой политике, основанной на интересах народа Азербайджана, республика стала сильным и суверенным государством.

Большого уважения заслуживает и Ваше внимание развитию исторически сложившихся между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан Российской Федерации традиций дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания крепкого здоровья, дальнейших успехов в созидательном труде", - говорится в поздравлении.

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Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Вы по праву заслужили высокий авторитет и уважение, будучи мудрым и ответственным руководителем, последовательно заботящемся о благополучии своих граждан.

Под Вашим руководством Республика достигает значимых успехов в социально-экономической сфере и на международной арене, а российско-азербайджанские отношения, основанные на традициях дружбы, добрососедства и взаимоуважения, укрепляются и динамично развиваются на благо народов России и Азербайджана.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а гражданам Азербайджанской Республики – мира и процветания!" - говорится в поздравительном письме.