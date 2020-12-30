Началось последнее в рамках осенней сессии заседание парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Началось последнее заседание осенней сессии Милли Меджлиса, сообщает в среду Trend

В повестке заседания следующие вопросы:

- о проекте закона о внесении изменений в закон "О банкротстве и разорении" (третье чтение);

- о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение);

- о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение);

- о проекте закона о внесении изменений в закон "О государственном долге" (третье чтение);

- о годовой информации органа исполнительной власти, осуществляющего контроль ад обеспечением гендерного равенства;

- об утверждении обращения Милли Меджлиса по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира;

- о проекте закона "Об учреждении посольства Азербайджана в Афганистане (г. Кабул)".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)