Началось последнее в рамках осенней сессии заседание парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Началось последнее заседание осенней сессии Милли Меджлиса, сообщает в среду Trend
В повестке заседания следующие вопросы:
- о проекте закона о внесении изменений в закон "О банкротстве и разорении" (третье чтение);
- о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение);
- о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение);
- о проекте закона о внесении изменений в закон "О государственном долге" (третье чтение);
- о годовой информации органа исполнительной власти, осуществляющего контроль ад обеспечением гендерного равенства;
- об утверждении обращения Милли Меджлиса по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира;
- о проекте закона "Об учреждении посольства Азербайджана в Афганистане (г. Кабул)".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)