Состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана
БАКУ /Trend/ - В 2021 году состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана.
Об этом, говоря об итогах года, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в среду Trend.
Он отметил, что в ближайшее время между сторонами будут проведены обсуждения по организации встречи, будет названа дата встречи.
По словам Чавушоглу, трехстороннюю встречу планируется провести в Пакистане.
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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